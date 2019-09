Misterioso incendio nel negozio "Balloon party": è il secondo in sei mesi

Nella notte un rogo ha devastato il negozio di articoli per feste situato su viale Japigia. E' il secondo episodio dopo quello avvenuto lo scorso marzo.



Fiamme nel negozio "Balloon Party": a distanza di sei mesi, un nuovo rogo è scoppiato all'interno del regno dei palloncini situato su viale Japigia. Erano da poco passate le 2 della notte quando alcuni passanti hanno visto delle fiamme divampare dall'interno del negozio, allertando immediatamente il comado dei pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di spegnere l'incendio.

Si tratta del secondo rogo a distanza di soli sei mesi: era la notte tra il 16 e il 17 marzo quando un incendio devastò l'esercizio commerciale, mandando in fumo tutta la merce all'interno. Da allora il negozio, che aveva temporaneamente spostato l'attività alla zona industriale, non aveva ancora riaperto.

Sull'episodio indaganto gli agenti della polizia di Stato.