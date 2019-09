Tornano le Giornate del Lavoro della Cgil: il 22 settembre a Lecce il premier Conte

Martedì conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dalla Cgil. Subito l’incontro pubblico tra Landini, Furlan e Barbagallo. Domenica 22 atteso il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Tornano anche quest’anno con il titolo “Il Cambiamento è” le “Giornate del Lavoro”, l’appuntamento annuale promosso dalla Cgil per discutere di lavoro, diritti e grandi trasformazioni. Oltre a Lecce, consueta location, che ospiterà l’evento dal 20 al 22 settembre, la VI edizione si svolgerà anche nelle città di Bologna (16 settembre) e Roma (18 settembre).

L’appuntamento leccese sarà presentato martedì 17 settembre alle ore 11 nell’Open Space di piazza Sant’Oronzo. Illustreranno il programma e le finalità dell’iniziativa: il sindaco, Carlo Salvemini; l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone; il direttore della Caritas Diocesana, don Attilio Mesagne; il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo e il segretario generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi.

Dopo gli appuntamenti di Bologna e Roma, la manifestazione approderà a Lecce. Dal 20 al 22 settembre a Lecce, tra palazzi storici, sedi istituzionali e piazze si terranno dibattiti, incontri, proiezioni e concerti, con ospiti del mondo politico e istituzionale, sindacale e imprenditoriale, accademico e dell’informazione. Tra i principali eventi: venerdì 20 settembre l’intervista condotta dal direttore dell’Huffington Post Lucia Annunziata ai segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo (ore 21, Piazza Duomo); sabato 21 settembre i dibattiti con la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova (ore 10, teatro Apollo), e con il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia (ore 18.30, ex convento dei Teatini); domenica 22 settembre ci sarà il confronto tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Cgil Maurizio Landini (ore 12, teatro Apollo).