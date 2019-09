Roghi notturni sul territorio comunale, la sindaca sporge denuncia

Sandrina Schito, prima cittadina di Copertino, si è presentata dai carabinieri per denunciare il fenomeno.

La sindaca di Copertino, Sandrina Schito, si è presentata dai carabinieri della locale Tenenza per sporgere denuncia contro ignoti a causa di una serie di roghi notturni appiccati sul territorio comunale. Ad annunciarlo, sui suoi profili social, è la stessa prima cittadina che scrive: “Questa mattina ho sporto denuncia per la presenza di roghi appiccati nel territorio comunale, presumibilmente Plastica o rifiuti non organici ad opera di ignoti”.