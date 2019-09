Maiale maltrattato non sfugge alle guardie zoofile, denunciato il proprietario

Un 53enne di Lecce è stato denunciato per maltrattamenti ad animali a conclusione degli accertamenti avviati di carabinieri della stazione di Monteroni insieme alle guardie zoofile. P. V. A allevava, all' interno di un' area agricola di sua proprietà ad Arnesano, un maiale in precarie condizioni di salute che all’atto del controllo risultava sofferente e impossibilitato a deambulare.