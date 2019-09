Controlli antidroga a Melendugno e Casarano, due arresti

Sequestrate dosi di cocaina, marijuana e piante di canapa.



Controlli antidroga a Melendugno e Casarano: in due finiscono in manette. A Melendugno i carabinieri della locale stazione a seguito di perquisizione domiciliare, hanno arrestato in flagranza Luigi De Giorgi, 46enne del post trovato in possesso di 50 gr di hashish, 2 di cocaina, 20 grammi di inflorescenze di canapa; 2 piante invasate di canapa, un bilancino di precisione e contanti per 1.315 euro. Tutto il materiale e il 46enne è stato confinato agli arresti domiciliari.

A Casarano i carabinieri del Nor hanno arrestato in flagranza di reato Federico Sarcinella, 23enne del posto. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale mentre si trovava a bordo della sua autovettura ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente complessivamente 10 grammi di cocaina e 116 di marijuana. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l' arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.