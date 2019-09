Il pugliese L'Abbate nuovo sottosegretario alle Politiche Agricole, Lezzi a bocca asciutta

Scelto anche il docente Mario Turco, dell'Università del Salento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i 42 nuovi sottosegretari del Governo Conte bis c'è anche il tarantino Giuseppe L'Abbate, deputato del Movimento Cinque Stelle. Il parlamentare 35enne originario di Polignano a Mare è il nuovo sottosegretario alle Politiche Agricole. L'Abbate, socio fondatore dell’associazione senza scopo di lucro Polignano R-Evolution ispirata ai principi del Movimento 5 Stelle è stato candidato sindaco di Polignano nel 2012 e attualmente è capogruppo 5 Stelle della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Tra i temi di cui si è occupato in questi mesi c'è l'emergenza Xylella, sulla quale si confronterà con il ministro salentino all'Agricoltura, Teresa Bellanova.

Nomina prestigiosa anche per Mario Turco docente di Economia aziendale, del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e Senatore della Repubblica, indicato come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.