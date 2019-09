L'uomo era ricoverato per problemi cardiaci.

Si lancia nel vuoto e muore sul colpo. Il dramma nell'ospedale Cardinale Panico di Tricase dove un 84enne ha deciso di porre fine alla sua vita in maniera improvvisa lanciandosi dalla tromba delle scale del secondo piano. L'uomo era ricoverato per problemi cardiaci e questa mattina poco dopo le 7 ha lasciato il reparto raggiungendo le scale senza far capire le proprie intenzioni. Inultili i soccorsi sebbene immediati: l'anziano è deceduto sul colpo.