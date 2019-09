Notte della Taranta a Matera, Napoli e Buenos Aires

A settembre tre prestigiosi appuntamenti per l’Orchestra Popolare. Manera: “edizione da record, un modello di eccellenza italiana”.

Dopo un’edizione da record, entra nel vivo il Tarantatour2019: il 14 settembre l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta sarà a Matera con i Modena City Ramblers per il grande concerto alla Cava del Sole, il 28 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli con Enzo Avitabile e dal 29 al 5 ottobre in Argentina.

Il tour della Taranta comincia dalla Capitale della Cultura Europea nell’ambito di Materadio - La Festa di Rai Radio 3. A Matera, diretti dal maestro Daniele Durante, ci saranno i cantanti Consuelo Alfieri, Antonio Amato, Salvatore Galeanda e Stefania Morciano, i musicisti Giuseppe Astore (violino) Nico Berardi (fiati) Alessandro Chiga (tamburello) Roberto Chiga (tamburello) Leonardo Cordella (organetto) Calo De Pascali (tamburello) Roberto Gemma (fisarmonica) Mario Esposito (basso) Gianluca Longo (mandola) Antonio Marra (batteria) Attilio Turrisi (chitarra battente) e i danzatori Mihaela Coluccia, Serena Pellegrino, Lucia Scarabino e Stefano Campagna.

La Notte della Taranta sbarca per la prima volta in piazza del Plebiscito a Napoli il 28 settembre per le Giornate dei Servizi Pubblici #EffePiù di CGIL Funzione Pubblica: l’Orchestra Popolare ospiterà Enzo Avitabile per replicare il successo del Concertone nella città partenopea. Saranno le voci potenti e dal timbro arcaico di Antonio Amato ed Enza Pagliara a presentare i brani più amati della tradizione salentina. Diretta dal maestro Daniele Durante a Napoli l’Orchestra Popolare sarà composta da Roberto Chiga (tamburello), Valerio Combass Bruno (basso), Roberto Gemma (fisarmonica), Gianluca Longo (mandola), Antonio Marra (batteria), Alessandro Monteduro (percussioni), Attilio Turrisi (chitarra battente). Danzeranno la pizzica Laura Boccadamo, Stefano Campagna, Marco Martano e Serena Pellegrino.