Ferita e col carapace fratturato, testuggine operata nel centro di Calimera

L’animale era stato ritrovato nell’Oasi delle Cesine: ancora non è fuori pericolo.

Ritrovata a bordo strada nell'Oasi le Cesine da Giuseppe De Matteis, direttore della riserva, e consegnata al Cras Calimera, la testuggine, col carapace fratturato in più punti, è stata operata dall'equipe del Centro Veterinario Lupiae.