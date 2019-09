Integrazione scolastica: la vertenza approda a Lecce

Al tavolo SEPAC Regione, ASL e sindacati. Accordo trovato per il passaggio di categoria, grazie ad un finanziamento regionale.

La vertenza degli operatori del Servizio di integrazione scolastica approda a Lecce e incassa una soluzione di massima: via libera al passaggio di categoria dalla qualifica A alla B grazie ad un finanziamento regionale ad hoc. È l’esito della riunione del Tavolo SEPAC, organismo regionale che segue le crisi occupazionali, svoltasi stamane in via Miglietta. Al tavolo sono intervenuti gli assessori regionali al Welfare Salvatore Ruggeri e al Lavoro e Formazione Sebastiano Leo, il Direttore Generale ASL Lecce Rodolfo Rollo, il Direttore Amministrativo Antonio Pastore, l’avvocatessa Maria Cristina Rizzo in rappresentanza di Leo Caroli, presidente del Tavolo Sepac, i sindacati di categoria e una rappresentanza del Comitato Consultivo Misto.

La proposta avanzata dalla Asl, d’intesa con la Regione Puglia, consiste nella possibilità di estendere il passaggio dalla qualifica A alla B ai lavoratori interessati, utilizzando un congruo fondo messo a disposizione dalla stessa Regione Puglia. Naturalmente, ha ricordato Rollo, la vicenda dell’inquadramento contrattuale dell’intera categoria degli assistenti ad personam previsti dalla legge regionale 16/87, per un totale di circa 240 operatori, andrebbe così ad esaurirsi.