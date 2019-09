Campetto da calcio e altri impianti abusivi, sequestro in un centro sportivo di Scorrano

I controlli del Norm di Maglie. Denunciato il responsabile.

Un campetto da calcio e altre opere abusive sono state sequestrate nelle scorse ore dai militari del Norm di Maglie in un centro sportivo di Scorrano.

I militari, a seguito del sopralluogo, hanno appurato che era stato realizzato, in assenza di permesso a costruire un campo da calcetto in erba sintetica di mq.160 circa munito di panchine, impianto di illuminazione, recinzione metallica e rete di copertura; un locale spogliatoio diviso in due ambienti di complessivi di 57mq munito di arredi, locali docce e servizi igienici; un locale bar munito di bancone, con copertura in legno a tetto spiovente delle dimensioni di 93 mq circa; due locali magazzino in legno e muratura; un locale deposito acqua in muratura e due gradinate con base in muratura e sedute in cemento. Il valore delle opere abusive è stimabile in 500mila euro circa. Il responsabile, R. A. G. di Scorrano è stato denunciato.