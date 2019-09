È agli arresti domiciliari ma dà una festa in casa, le prove nel telefono: arrestato 20enne

Un 20enne di Surbo è tornato in carcere per violazione degli obblighi insieme al padre, anche lui agli arresti domiciliari .

Da una festa in casa nonostante sia agli arresti domiciliari: ritorna in carcere Teodoro Vitale, 20enne di Lecce di fatto domiciliato a Surbo, coinvolto insieme al padre Domenico in una vasta operazione antidroga nell'aprile scorso. In quell'occasione Vitale fu arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti in due masserie in contrada Varrazze.

Dopo un periodo di detenzione carceraria, era stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di Surbo con divieto assoluto di mantenere rapporti con persone diverse dai conviventi anche per via telefonica o telematica.

I controlli serrati dei carabinieri hanno portato alla luce, invece, una fitta rete di comunicazioni personali, telefoniche e assimilabili, tra Teodoro Vitale e altri soggetti estranei al nucleo familiare tra cui titolari di pregiudizi penali. I carabinieri hanno rinvenuto il telefono cellulare in uso al 20enne protetto da password facciale e numerica e dall’ispezione è emerso che Vitale aveva ospitato il 21 agosto scorso, presso la sua abitazione amici e parenti per festeggiare un importante avvenimento. I momenti salienti erano stati immortalati con la fotocamera del cellulare ispezionato dai carabinieri. Le ripetute violazioni riscontrate hanno comportato l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quelle del carcere.