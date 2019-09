Eurospin cerca personale: ecco come candidarsi

Eurospin Spa, azienda operante nel canale della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo, presente con i propri punti vendita in Italia e Slovenia sta ricercando personale nella Penisola.

Le oltre 60 posizioni aperte riguardano soprattutto i diplomati e coinvolgono vari settori lavorativi. Alcune delle offerte del momento sono valide per:



Macellai;

Tecnici di cantiere;

Impiegati vari;

Gastronomi;

Addetti vendita;

Assistenti di filiale;

Buyers ortofrutta;

Manutentori punti vendita.