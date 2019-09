Vandali nel centro per disabili di via Vecchia Carmiano, Miglietta: "Sfogo di incivili"

Il Centro Sociale offre assistenza e supporto a cittadini disabili e alle loro famiglie.

Vandali hanno preso di mira nella notte il Centro Sociale di via Vecchia Carmiano sfasciando il distributore automatico e sporcando gli arredi. Ne da notizia l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecce Silvia Miglietta pubblicando le foto dello scempio.