A Squinzano musica in piazza: arriva Tullio De Piscopo

Sabato 14 e domenica 15 settembre piazza Plebiscito, il suono illuminato fa tappa a Squinzano e incontra la kermesse Squinzano Città della musica Squinzano.



Si inizia, sabato alle 21, con la serata di consegna del premio, un manufatto realizzato da maestri artigiani che simboleggia la grande tradizione bandistica di Squinzano. Ospite d’onore il giornalista Rai Francesco Giorgino. Il momento musicale è all’insegna del belcanto con, al piano, Tony Tarantino, e con le voci dei tenori Raffaele Pastore e Giampiero Ruffano. Tra i brani in programma anche “Salento”, recente e “cliccatissimo” brano e video. Una romanza, come nella migliore tradizione Italiana, un valzer che ha molto di Verdi, Bellini o Donizetti, con testo dello squinzanese Nicola Papa, musicato da Tony Tarantino e interpretato da Raffaele Pastore.