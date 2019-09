Sant’Oronzo andrà in museo: sulla colonna sarà messa una copia

La decisione è arrivata dalla Soprintendenza. Troppo deteriorata la struttura lignea che sostiene la statua.

Non veglierà più dall’alto della piazza, la statua originale di Sant’Oronzo. “La decisione -come spiega bene il sito PortaLecce.it- è stata già comunicata agli uffici dell’amministrazione comunale ed alla ditta Colaci Emilio Impianti e Restauri che, in tutti questi mesi, si è preso cura del simulacro.

“Del resto -si legge-, i sopralluoghi effettuati dai funzionari inviati dalla soprintendente Maria Piccarreta hanno fotografato una situazione delicatissima. La struttura lignea interna, messa a dura prova dalle infiltrazioni di acqua piovana e dallo sviluppo di fenomeni di biodeterioramento, versa ormai in pessime condizioni. La precarietà statica dell’opera è riconoscibile anche da occhi inesperti. La statua insomma, per quanto sottoposta ad un accurato restyling, non reggerebbe più l’esposizione agli agenti atmosferici. La musealizzazione dunque è una via obbligata da percorrere per salvare questo importantissimo tesoro del culto oronziano e, più in generale, della storia leccese”.