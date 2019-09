“La Notte dei Balocchi”, a Caprarica di Lecce una serata a misura di bambino

Open day del nido, della biblioteca e della ludoteca comunale. Ospiti le Ciceri e Tria.

A Caprarica di Lecce arriva la Notte dei Balocchi: una festa per mostrare il lavoro dell'amministrazione comunale realizzato assieme alle associazioni ed agli enti che si occupano di infanzia per presentare l’idea di un paese a misura di bambino e di famiglie, in cui i più piccoli diventano il principale centro di attenzione per l'intera comunità, sancita dal conferimento, come primo comune del marchio della Regione Puglia, Puglia Loves Family.

La serata nei Giardini “A. Montinaro” prevede l’open day del nido, della biblioteca e della ludoteca comunale che saranno aperti e visitabili da grandi e piccini, con indicazioni sulle attività che verranno svolte nel corso dell'anno, e la presentazione delle attività delle associazioni che operano sul territorio.

La festa partirà alle ore 19 da un momento di comunità quale la benedizione degli zaini e proseguirà con attività laboratoriali, per passare a giochi di gruppo e tradizionali, e finire ai momenti di divertimento e gioco puro, in un percorso che mette in luce l'insieme delle offerte per l'infanzia che le associazioni e gli enti, insieme all'amministrazione comunale, offrono durante tutto l'anno ai bambini di Caprarica e non solo. E poi: i carretti con i cavalli dell’Associazione Equisalento, mini calcio con ASD Levante e mini VOLLEY con AGS Caprarica.