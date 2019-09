Scuole salentine più sicure: interventi per due milioni di euro

Quattro provvedimenti per un totale di 2 milioni e 100mila euro di investimenti per istituti superiori del Salento: sono i numeri che danno l’idea di come la Provincia di Lecce continua a muoversi in tema di edilizia scolastica e di opere pubbliche.

Dopo l’impegno dello scorso luglio di 2 milioni e mezzo per cinque istituti scolastici e a pochi giorni dall’inizio delle scuole, il presidente Stefano Minerva ha varato provvedimenti che approvano in via definitiva progetti di lavori sulle scuole provinciali, al fine di garantire la sicurezza degli edifici.

In dettaglio si tratta di 400mila euro per l’IISS “Costa Galilei” di Lecce, di 400mila euro per il Liceo Classico Linguistico “Virgilio” di Lecce, di 200mila euro per l’IISS “Don Tonino Bello” sede di Alessano per lavori di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali. Questi interventi verranno realizzati grazie a fondi Miur, intercettati dalla Provincia.

Ed ancora, 1 milione e 100mila euro per l’IISS “Moccia di Nardò: in questo caso i lavori saranno per il completamento della struttura e per l’adeguamento antincendio e antisismico. Per questo intervento i fondi sono 700mila del Miur e 400mila della Provincia, già stanziati in Bilancio.

“La salvaguardia del patrimonio scolastico provinciale – spiega Minerva - è una priorità assoluta nella nostra azione di governo”.