Furgone sbatte contro un muro e si ribalta, paura sulla Monteroni-Copertino

Si schianta contro un muretto e poi si ribalta: paura per il conducente di un furgone coinvolto in un incidente verificatosi questa mattina sulla Monteroni- Copertino. Il mezzo pesante, non è ancora chiaro perchè, ha sbandato improvvisamente finendo nella carreggiata opposta. Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e il conducente ha riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dalle lamiere e un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Per controllare il traffico ed evitare ulteriori incidenti sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Copertino e i carabinieri della locale Tenenza ai quali spetta ricostruire la dinamica dell'incidente.