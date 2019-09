Diluvio nel Basso Salento: in cielo una spaventosa shelf cloud

Il maltempo sfila verso il Canale d'Otranto. Uno spaventoso muro d'acqua è arrivato dal mare circa un'ora fa: forti temporali stanno colpendo il Salento, con intensità più forte soprattutto sull'arco adriatico. La cella temporalesca è in transito e sembra risalire verso Nord. Maglie, Otranto e Santa Cesarea Terme i comuni più colpiti.

Una spaventosa shel cloud domina i cieli del Basso Salento, dove è stata avvistata in diversi comuni.



Foto di Alessandro Agostini dal gruppo Protezione Civile Salento

Foto in gallery di Antonio california