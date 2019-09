La padrona muore in un incidente, lui rischia di finire in canile: appello per Sansone

Santa Marti è deceduta ieri nell'incidente sulla Squinzano-Trepuzzi: su Facebook l'appello per il suo amico a quattro zampe.



Un incidente stradale le è costato la vita: è morta ieri mattina Santa Marti, mentre a bordo della sua Fiat Panda percorreva la provinciale Trepuzzi-Squinzano. Il dolore per la perdita della donna ha toccato tutto il paese, ma non solo: il suo amico a quattro zampe Sansone è disperato da quando non l'ha più vista tornare a casa. Su Facebook l'appello per salvare questo cagnolone di 12 che anni che ora rischia di finire in canile.



"Oggi purtroppo un brutto incidente stradale, ha portato via la proprietaria di Sansone - si legge - Lui, non l'ha vista tornare e si sta disperando, perché vivevano l'uno per l'altro. La signora abitava in affitto e Sansone non si sa dove andrà a finire. Lui è stato salvato da cucciolo dalla signora instaurando un legame molto forte. Ha 10/12 anni, è un simil husky, con una leggera displasia alle anche. I suoi ultimi anni, con l'immenso dolore per la sua mamma che non c'è più, non può finirli in un canile. Vi prego di fare una catena di solidarietà e di immenso amore".