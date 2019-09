Missione-Torino al via. Liverani prova a recuperare Imbula

Il francese lavora a parte assieme ad altri acciaccati in seguito ad una botta subita nell'amichevole di sabato scorso con il Cosenza.



La sosta per le nazionali è ormai archiviata per il Lecce, che ieri ha iniziato a preparare la prossima sfida con il Torino. Oggi il lavoro dei ragazzi agli ordini di mister Liverani è proseguito con una singola seduta di allenamento, nella quale diversi elementi hanno lavorato in differenziato.

Oltre ai vari Meccariello, Fiamozzi e Lo Faso, alle prese con i rispettivi recuperi dall’infortunio, e a Dell’Orco, preoccupano soprattutto le condizioni di Giannelli Imbula. L’intenzione del tecnico sarebbe infatti quella di proporlo dall’inizio già nel match con il Torino, ma i problemi fisici ne stanno rallentando l’entrata in condizione.