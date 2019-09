Bocce Under 15, terzo posto per il martanese Simone Greco

Il podio è arrivato ai Campionati italiani Juniores disputati domenica scorsa a Trevi, in provincia di Perugia.

Terzo posto per il 14enne di Martano, Simone Greco, nella categoria Under 15 ai Campionati italiani Juniores disputati domenica scorsa a Trevi, in provincia di Perugia. La passione delle bocce ereditata dal nonno, i primi tiri nel campetto dell’oratorio, l’impegno nella grande famiglia della Martanese, fino ad arrivare alla prima vittoria a livello nazionale.

Una vittoria dedicata al nonno, per una gara che non sembrava, almeno su carta, semplice: “Mentre giocavo sapevo di avere un avversario molto forte e che sarebbe stata difficile per me – afferma – poi dopo aver vinto la finale di batteria mi sono tranquillizzato e ho capito che potevo farcela. Sapevo che avevo vinto contro un campione”.