Ezio Bosso ritorna in Puglia: concerto al Teatro Apollo il 19 settembre

Si potrà assistere anche alle prove d’orchestra che inizieranno il 16 settembre. Si tratta di eventi gratuiti realizzati dalla Regione Puglia.

Il maestro Ezio Bosso torna in Puglia con un articolato progetto orientato alla formazione del pubblico e alla valorizzazione del territorio in programma tra Foggia, Lecce e Bari. Due concerti gratuiti dal titolo “Ezio Bosso dirige i solisti della Europe Philarmonic Orchestra dei giovani dell'Orchestra Filarmonica di Benevento” al Teatro Giordano di Foggia il 13 settembre ore 21.00 e al Teatro Apollo di Lecce il 19 settembre ore 21.00, in una ricongiunzione ideale e fisica tra il Nord e il Sud, tra la Capitanata e il Salento, preceduti da sette prove d'orchestra narrate, musiche di Mendelssohn, Schubert e Beethoven (11/12 settembre teatro del Fuoco Foggia dalle 14.00 alle 20.00, 13 settembre Teatro Giordano Foggia dalle 10.00 alle 13.00 e 16/19 settembre Teatro Apollo Lecce tutti i giorni dalle 14.00 alle 20.00 tranne il19 settembre dalle 10.00 alle 13 ). E inoltre domenica 15 settembre dalle ore 17.00 al Cineporto Fiera del Levante di Bari, un incontro con il pubblico sulla musica, sull'arte e sul talento ascolto (tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili con obbligo di ritiro voucher – giorni e orari di ritiro sono disponibili sul sito web pugliasounds.it per informazioni 080.5414813).

Un progetto importante ideato, promosso e finanziato da Regione Puglia, con l'organizzazione del Teatro Pubblico Pugliese, la collaborazione dell'Apulia Film Commission e delle Amministrazioni Comunali e provinciali di Bari, Foggia e Lecce, con la prospettiva di un rapporto con Ezio Bosso che si intende proiettare nel tempo e mettere a servizio dello sviluppo e della qualificazione del Sistema culturale e creativo pugliese.