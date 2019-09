Folle fuga dopo il furto, tampona 7 auto e non soccorre i feriti: denunciato

L’uomo dopo un colpo in profumeria si era dato alla fuga in auto, senza patente, colpendo altre vetture e provocando feriti a cui non aveva prestato soccorso. Nei guai anche un familiare.

Aveva messo a segno un furto in profumeria ma nella fuga a bordo di un’auto, sottratta a un familiare, si era reso protagonista di una serie di incidenti, danneggiando sette vetture e non fermandosi a soccorrere i feriti coinvolti: sono solo alcuni aspetti della vicenda del 28 maggio scorso, che ha portato alla denuncia di un 32enne di Francavilla Fontana, deferito dai carabinieri della stazione locale, per furto aggravato, danneggiamento, omissione di soccorso a persone ferite e guida senza patente.

L’uomo, gravato da precedenti penali, ha tentato di dileguarsi dopo il furto di due profumi, scappando a bordo di una Renault di un familiare e causando i danneggiamenti alle vetture incrociate. I carabinieri lo hanno riconosciuto grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze.