Daniel Craig è arrivato in Puglia. Ieri mattina alle 10.30 il suo aereo è atterrato all'aeroporto di Bari, da lì l'attore di James Bond si è diretto a Matera, dove sono in corso le ultime riprese di "B25", 25esimo episodio della saga di James Bond. La sceneggiatura sarà poi spostata a Gravina di Pugli per ultimare le riprese.

Nel cast, insieme all'attore anche Rami Malek, Naomie Harris, Lèa Seydoux e Ben Whishaw.