"Viva Melato!", secondo appuntamento a Felline con "Todo modo"

Secondo appuntamento con “Calicidicinema. Viva Melato!”, mercoledì 11 settembre, alle 20.45, in Piazza Castello di Felline.

La rassegna cinematografica, curata da Antonio Manzo, che unisce in maniera piacevole il cinema d’autore con i migliori vini salentini, è organizzata da Enosteria Vite Colta, Ristorante Terra e Sale e Albergo Diffuso Di Lorenzi.

Il cartellone, interamente dedicato a Mariangela Melato, una delle artiste italiane più amate di sempre, prosegue con “Todo modo”, film del 1976 girato da Elio Petri. La trama, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia, è incentrata sulla disintegrazione ideologica di un sistema politico corrotto che, indisturbato, ha governato l’Italia per oltre trent’anni, ossia quello della Democrazia Cristiana , allora tra i maggiori partiti italiani.

Secondo alcuni critici, “Todo modo” rappresenta un importante contributo al cinema politico italiano degli anni Settanta, che si interroga sul futuro di un paese in piena crisi. A contraddistinguere la pellicola, restaurata nel 2014 grazie all'opera della Cineteca di Bologna e del Museo Nazionale del Cinema di Torino, un marcato sapore espressionista e un'esplicita vena grottesca, con cui Elio Petri, cosciente di dare voce a verità sconcertanti e scomode, propone la propria visione della DC e della politica italiana in generale. L'obiettivo esplicito è denunciare, usando il grottesco come unico mezzo, la corruzione e l'imperversare di interessi personali nella classe dirigente politica di allora.

Nel cast del film, ironico e tremendamente diretto, mostri sacri come Gianmaria Volonté, Marcello Mastroianni e uno strepitoso Ciccio lngrassia, premiato con il David di Donatello per la sua interpretazione, che lasceranno una corsia preferenziale alla primadonna, interpretata accademicamente da una strepitosa Mariangela Melato.