Xylella, ripartono gli abbattimenti degli ulivi risultati infetti

Da stamattina, a due giorni dall’ insediamento del sub commissario Francesco Ferraro alla guida dell'Arif, gli uomini dell'Agenzia saranno di nuovo in campo per procedere agli abbattimenti degli ulivi risultati infetti dal batterio della Xylella fastidiosa, come da disposizioni dell'Osservatorio Fitosanitario regionale.