Albero dell'anno, la quercia di Tricase in testa al sondaggio

Si sta svolgendo in questi giorni il sondaggio per scegliere l'albero candidato a rappresentare l'Italia nel concorso europeo di "Tree of the year": in pole position la quercia salentina.



Con oltre 75mila preferenze, la quercia di Tricase è in testa al sondaggio per essere la candidata italiana al contest europeo "Tree of the year". Fino al 21 novembre sarà possibile votare l'albero che parteciperà al concorso. A contendersi il titolo anche la Quercia di Fossalta, in provincia di Venezia, la Quercia delle Checche, in provincia di Siena, e il Leccio dell'Etna.



La Quercia Vallonea di Tricase è l'albero più antico del Salento: 700 anni, 700 metri quadrati di foltissima chioma ed un tronco di 4,25 metri. E' candidata a diventare patrimonio nazionale dell'UNESCO e nell'anno 2000 il WWF l'ha identificata come "Albero-Simbolo" del Salento e della Puglia.



Questa specie è poco rappresentata sul territorio nazionale e quindi anche per questo ancora più preziosa.



Come spesso accade, molte sono le leggende che vengono tramandate nelle tradizioni locali sui grandi alberi, per questo la Quercia Vallonea di Tricase è conosciuta anche come "Quercia dei cento cavalieri". Si narra, infatti, che Federico II, durante una sua visita in Terra d’Otranto, in seguito agli scontri avvenuti a Barletta, abbia trovato riparo sotto la chioma della quercia insieme ai suoi cento cavalieri durante un forte temporale.