Germania, posti di lavoro nel settore farmaceutico, turistico e della ristorazione

EURES Germania seleziona profili nel settore farmaceutico, turistico e della ristorazione.



Se hai una laurea in farmacia e vuoi fare un’esperienza a Stemberg leggi la locandina in inglese e tedesco e candidati!



L’Intercontinental Berlin, una struttura alberghiera molto grande con oltre 500 stanze, cerca personale per l’accoglienza degli ospiti. Si richiede conoscenza dell’inglese e del tedesco (dal livello B1). Vai alla locandina in inglese e tedesco. La stessa struttura cerca anche un supervisore per gli eventi, che con molta frequenza vengono organizzati nell’albergo. Vai ai dettagli in inglese e in tedesco.



Un boutique hotel a Berlino cerca invece un supporto per la preparazione del buffet della colazione. Leggi i dettagli in inglese e in tedesco.





Se hai la patente D per i bus già da tempo e una competenza nel capire e parlare il tedesco di almeno un livello A1 un’azienda tedesca cerca autisti da inserire nel proprio team.





La locandina