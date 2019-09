“Il tempio delle fole”, casting per la terza edizione dedicata ad Eschilo

La rassegna di dramma antico firmata da Poieofola’ - Costruzioni Teatrali cerca attori e attrici. Appuntamento al Joly Park Hotel di Gallipoli.

La macchina teatrale di “Poieofolà” è già al lavoro per la terza edizione della rassegna di dramma antico “Il tempio delle fole”, che prosegue con il tema della tragedia.

Dopo aver portato in scena due testi di Sofocle, “Edipo Re” e “Antigone” nel 2018, e “Baccanti” e “Medea” di Euripide la scorsa primavera, sempre in produzioni studiate ad hoc per le preziose architetture del Palazzo Baronale di Collepasso, sarà la volta di Eschilo, protagonista della nuova stagione 2020 in programma tra aprile e maggio.

Per questo Poieofolà domani, martedì 10 settembre, a Gallipoli terrà un casting nazionale rivolto ad attori e attrici dai 18 ai 65 anni. Per prendere parte all’audizione, dalle 9 alle 21 nelle sale del Joly Park Hotel (via Lecce 2, Gallipoli) bisogna contattare la produzione al 329.6373342 e mandare la propria candidatura all’indirizzo mail casting@poieofola.it.

I “costruttori di fole” perseguono con entusiasmo il loro progetto di sensibilizzazione all’arte della poesia e della letteratura attraverso il teatro riconfermando le sezioni dedicate alle scuole. Per questo dal 10 febbraio al 7 marzo 2020 a GALLIPOLI andrà in scena la serie di spettacoli diurni de “Il Tempio delle Fole” riservata agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, soprattutto licei. Protagonista sarà ANTIGONE di SOFOCLE, con una nuova produzione Poiefolà, sempre ricercata e anticonvenzionale ma assolutamente attenta al classicismo, con l’inserimento di ritmi e versi in lingua originale.

Confermata anche la sezione “Fole nello zainetto”. È dedicata a bambini e ragazzi della scuola d’infanzia e primaria che già a partire dal prossimo mese potranno assistere alle colorate storie dei fratelli Grimm di “Non c’era una volta”, alle avventure degli artisti del “Circo Caramella”, o al viaggio del Sommo Poeta all’inferno, per risolvere un enigma, in "DANTE l’investig-autore". Gli spettacoli sono itineranti, ospitati negli istituti, durante le ore scolastiche.