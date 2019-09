Strada ripulita 9 volte in un anno, ma in via vecchia Copertino l’inciviltà continua

L’assessorato all’Ambiente ha reso noti gli interventi per limitare il degrado sull’arteria in periferia.

Via vecchia Copertino costantemente monitorata per cercare di contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con ben nove interventi nell’ultimo anno. Lo assicura l’assessorato all’Ambiente del Comune di Lecce, dopo le polemiche per la sporcizia della strada.

“L’Ufficio ha reperito le risorse per un nuovo intervento di pulizia radicale del sito e, a tal proposito, lo scorso 6 settembre, è stata disposta alla ditta Monteco la rimozione degli ingombranti così da poter poi procedere alla pulizia con rimozione di tutti i rifiuti e rifiuti speciali pericolosi e non. Intervento, questo, che è cominciato in mattinata e sarà effettuato nella settimana in corso.

Sono numerosi gli interventi che sono stati effettuati negli ultimi anni per la bonifica e la pulizia della via. Da gennaio 2018 ad oggi l’ufficio ha disposto alla Monteco – che ha prontamente eseguito - la rimozione di sacchi di rifiuti e ingombranti in nove diverse occasioni. L’amministrazione ha inoltre sostenuto spese extracapitolato nell’ambito del progetto “bonifica aree periferiche” per interventi più radicali di completa pulizia (con anche rastrellamento dei rifiuti sparsi al suolo) della via in questione in tre occasioni, negli ultimi 3 anni.

Negli ultimi 4 anni inoltre si è, inoltre, intervenuti ben 7 volte per la rimozione di manufatti in eternit (in alcuni casi anche per ingenti quantità), l’ultimo è stato fatto nel novembre 2018.

Via Vecchia Copertino, nello scorso anno, è stata anche interessata dal progetto “Quartieri Puliti”, voluto dal sindaco e consistente in interventi di pulizia straordinaria e sistemazione del verde pubblico, effettuati a rotazione su tutti i quartieri della città”.