Controlli in città, al setaccio varie zone: allontanato parcheggiatore abusivo

Proseguono i controlli in città: droga, prostituzione e abusi nel mirino della polizia.

Proseguono i controlli delle forze di polizia nelle zone ferrovia, Rudiae e centro storico, con particolare attenzione al piazzale stazione e vie limitrofe, compresa via Duca degli Abruzzi, via Martiri d’Otranto e villa comunale: durante le verifiche, in via Pozzuolo, presso il supermercato Eurospin, è stato indagato un cittadino straniero, di origine nigeriana, che creava disturbo all'interno del locale commerciale.

In piazza Massari, si rilevava la presenza di parcheggiatore abusivo, un 48enne del posto, che infastidiva gli automobilisti: si procedeva al sequestro della somma di 6,25 euro con conseguente allontanamento dal posto.

Presso la villa comunale, veniva controllato un uomo con precedenti penali riguardanti il possesso di sostanze stupefacenti: sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di hashish. La perquisizione si spostava in casa, dove veniva rinvenuto un pezzo di hashish del peso di gr 6,5.