Apprezzamenti alla fidanzata, scatta la spedizione punitiva: in tre pestano albergatore

È accaduto a Ceglie Messapica, dove gli apprezzamenti rivolti a una ragazza hanno scatenato la reazione violenta di tre soggetti, denunciati per lesioni gravi personali.

Lo hanno raggiunto e pestato per aver rivolto degli apprezzamenti alla fidanzata a uno di loro: sono stati denunciati i tre autori della violenta aggressione avvenuta venerdì notte a Ceglie Messapica ai danni di un albergatore del posto.

Nella nottata, infatti, al pronto soccorso locale si è presentato un 57enne del posto, titolare di un’attività ricettiva, vittima di un’aggressione: l’uomo ha riferito come, poco prima, tre individui di corporatura robusta e con accento del luogo lo avevano raggiunto nel piazzale antistante la struttura ricettiva, pestandolo brutalmente senza rivelarne le motivazioni. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito presso l'ospedale di Francavilla Fontana dove è gli è stata diagnosticata la frattura dell'orbita oculare e del setto nasale.

A seguito degli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno denunciato un 54enne, un 30enne e un 24enne del luogo, tutti per concorso in lesioni personali gravi. Nello specifico, è stato accertato che i tre indagati si sono resi responsabili dell’aggressione in danno del 57enne. Il movente della vicenda è da ricercare in alcuni apprezzamenti e lusinghe rivolte dal ristoratore alla fidanzata di uno dei tre e precisamente il 30enne, fatto avvenuto all’interno di un locale pubblico di Ceglie.

L’evento ha fatto scattare una spedizione punitiva da parte dei tre indagati, che ha portato all’aggressione e al pestaggio: il 57enne, attualmente è ricoverato, in osservazione presso ospedale civile di Francavilla Fontana con la diagnosi “trauma cranio facciale con frattura composta tetto orbitale sinistro – frattura composta ossa del naso – contusioni toraciche multiple”.