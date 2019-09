Trovato in auto con un coltello a serramanico, denunciato minorenne di Nardò

A San Pancrazio salentino un minorenne trovato in possesso di un coltello a serramanico è stato denunciato.

I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno denunciato in stato di libertà un minorenne da Nardò, per porto di oggetti e strumenti atti ad offendere. Nello specifico, alle ore 03.30 odierne, l’accertamento relativo agli occupanti di un’autovettura fermata per alcune verifiche, ha permesso ai militari operanti di rilevare i loro atteggiamenti che subito li hanno insospettiti.