Un gol di Genchi decide Casarano-Taranto

Vittoria del Taranto nella sfida col Casarano.

CASARANO-TARANTO 0-1

CASARANO (3-4-3): Morabito, Mattera, D’Aiello, Lobjanidze (15’ st Santagata), Morleo (37’ st Palmisano), Cianci (15’ st Ielo), Buffa, Giacomarro, Tiscione, Mincica, Balla (28’ st Olcese). A disp: Morabito, Versienti, Rescio, Feola, Russo. All. De Candia.

TARANTO (3-5-2): Giappone, De Caro, Manzo L., Allegrini, Ferrara 38’ st Riccio), Galdean (12’ st Manzo S.), Matute (34’ st Benvenga), Cuccurullo (5’ st Marino), Guaita, Favetta (27’ st croce), Genchi. A disp: Sposito, Mambella, Oggiano, D’Agostino. All. Ragno.

Arbitro: Ancora (Roma)

Assistenti: Giudice di Frosinone e Fratello di Latina.

RETI: 18’ pt Genchi.

NOTE: Espulso: Genchi 34’ pt per doppia ammonizione.

Ammoniti: pt 15’ Balla (C), 33’ Genchi e Ferrara (T) e Mattera (C); st 4’ Lobjanidze (C), 9’ De Caro (T), 27’ Giacomarro (C), 35’ Giappone (T), 47’ Manzo S. (T)

Recupero: pt 3’, st 6’.

Spettatori: 2500