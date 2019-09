Tennis tavolo Otranto punta alla serie C. Colpo Imre Buss per il settore giovanile

La squadra del presidente De Matteis ingaggia due tra i più forti pongisti salentini per puntare alla C e, nel settore giovanile, prende il tecnico ungherese scopritore di talenti.

Grandi ambizioni per la nuova stagione agonistica della Tennis tavolo Otranto Asd: dopo la parentesi uggianese dello scorso anno, sono tante le novità per la squadra del presidente Giuseppe De Matteis, a partire dal ritorno nelle mura domestiche della Città dei Martiri.

L’obiettivo tracciato è quello di ottenere la promozione in serie C e, per farlo, la società ha ingaggiato due tra i più forti pongisti salentini, ovvero Simone Capone e Luciano Santo.

L’investimento più importante, però, è quello fatto nel settore giovanile con l’arrivo del tecnico di origine ungherese Imre Buss, proveniente da Casamassima, dove in due anni ha creato una vera e propria cantera, capace di sfornare giovani in grado di primeggiare nei tornei nazionali.