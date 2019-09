A Sannicola domani il live gratuito di Irene Grandi

Passerà anche dal Salento la festa dei primi 25 anni di carriera di Irene Grandi, ospite di Sannicola nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

Una tappa da non perdere all'interno del "Grandissimo tour", che sta riscontrando un grande successo e che si chiuderà il 1° dicembre al Teatro Verdi di Firenze, che approda in piazza della Repubblica, lunedì 9 settembre, per festeggiare 25 anni di successi e di onorata carriera.

Irene Grandi presenterà al pubblico salentino uno spettacolo intenso e ricco di emozioni, tra inediti e nuovi arrangiamenti per i classici che hanno segnato la sua carriera. Il concerto musicale del vive si specchia nella composizione eterogenea del nuovo album: “Grandissimo”, infatti, è un progetto di ampio respiro, condizionato da una ricerca continua dell'artista toscana così come un impellente desiderio di condividere le esperienze. Come un racconto musicale il nuovo lavoro si compone di tre parti (tre capitoli) e prende le mosse dai numerosi brani inediti che illuminano il progetto, per poi volgere lo sguardo verso le canzoni più rappresentative della carriera dell’artista fiorentina, che vengono reinterpretate e riarrangiate in una chiave completamente rinnovata.