Pontili galleggianti a Otranto, l'appello di Blasi: "Occorre evitare lo smontaggio"

Il consigliere regionale del Pd chiede al nuovo governo un intervento per evitare lo smontaggio entro il 31 ottobre.

“Otranto si trova in un limbo: se entro il 31 ottobre non smonterà i pontili del suo porto, l’intera struttura potrebbe essere posta sotto sequestro. Se invece li smonterà, come chiede la Soprintendenza, potrebbe non rimontarli più per via dei costi eccessivi, rimanendo così senza porto turistico”. A sottolinearlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Sergio Blasi, intervenendo sul caso dei pontili galleggianti di Otranto.

“È assurdo – prosegue - essere arrivati fino a questo punto. È assurdo l’impuntamento della Soprintendenza contro il Comune di Otranto e un progetto assolutamente ragionevole, che prevede l’abbassamento di 60 cm dei pontili, la rimozione delle imbarcazioni in inverno e una fruizione culturale con visite guidate della struttura. Ed è assurdo che il governo gialloverde, decidendo attraverso il Consiglio dei Ministri in favore della Soprintendenza, abbia consegnato una città come Otranto all’eventualità di rimanere senza porto”.

“Se c’è una cosa – insiste Blasi - che il nuovo governo può fare è restituire un minimo di buonsenso alle decisioni, soprattutto quando queste ricadono direttamente sulla vita delle comunità locali. Otranto senza porto sarebbe un danno economico e sociale enorme per tutto il territorio. Con questi presupposti il nuovo Consiglio dei Ministri ha la possibilità di chiedere la revisione in autotutela del suo stesso parere e di scongiurare così l’obbligo di smontaggio dei pontili”.