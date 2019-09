Molesta l’assistente tunisino, denunciato imprenditore 78enne

Durante l’attività lavorativa ci sarebbero stati palpeggiamenti e apprezzamenti.

Avrebbe palpeggiato l’assistente a più riprese, non rinunciando a fare anche apprezzamenti personali. Per questo un 78enne è stato denunciato dai carabinieri di Poggiardo per violenza sessuale: durante il lavoro, l’uomo avrebbe molestato il cittadino tunisino che ad un certo punto lo avrebbe querelato.