Non rispetta l’alt al posto di blocco: contusione per un militare

I carabinieri hanno arrestato un 42enne che aveva la patente scaduta, sprovvisto di assicurazione Rca e revisione.

Alla vista del posto di controllo ha accelerato, schiacciando il piede di un carabiniere. Per questo Spennato Simone, 42enne di Ugento, è stato arrestato dai militari a Torre San Giovanni. L’uomo, a bordo della sua Fiat Stilo, arrivato in via Elba, ha dapprima rallentato la marcia per poi ripartire repentinamente, andando a schiacciare con la ruota la punta del piede destro di un carabiniere. L’inseguimento successivo, di circa 2 km, ha consentito alla pattuglia di bloccare fuggitivo, il quale aveva la patente di guida scaduta ed era sprovvisto di assicurazione Rca e revisione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari-