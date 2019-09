A 17anni alla guida dell’auto: nell’abitacolo anche stupefacenti

È accaduto ieri notte a Galatone: a fermare il minore sono stati i carabinieri.

È stato denunciato per detenzione di stupefacenti per spaccio e guida senza patente perché’ mai conseguita. A finire nei guai, un 17enne, fermato a Galatone ieri sera. I carabinieri lo hanno trovato alla guida, senza patente di guida perché’ mai conseguita. Nell’autovettura veniva rinvenuto c’era un barattolo di vetro contenente 4,70 grammi di marijuana, 0,15 grammi di hashish oltre ad una busta in cellophane contenente con altri 30,70 grammi di marjuana. Informata l’autorità minorile.