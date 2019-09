Fermati alla guida di un'auto rubata: a casa eroina e cocaina. Manomesso il contatore elettrico

I carabinieri hanno fermato la coppia per un controllo. La donna ha dichiarato falsamente di essere incinta. Trasferiti nel carcere di Lecce.

Sono stati fermati durante un controllo stradale e arrestati: a finire in carcere una coppia, Cazzella Carmine, 30enne, leccese e De Santis Monia, 43enne, residente a Campi salentina, mentre erano a bordo di una Daewoo Matiz, rubata lo scorso 17 giugno. I carabinieri hanno voluto vederci chiaro e hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare trovando 59,63 grammi di eroina, 1,80 grammi di cocaina, 45,45 grammi di marijuana e 9,75 grammi di hashish suddivisi in dosi, oltre a materiale di confezionamento e 3.530 euro derivanti dallo spaccio.

Grazie alla perquisizione, è emerso che i due avevano anche manomesso il contatore, sottraendo energia elettrica. La donna, durante il controllo, ha anche dichiarato di essere in gravidanza. Le analisi effettuate presso l’ospedale “Vito Fazzi” hanno certificato l’assenza di gravidanza. Gli arrestati, sono stati trasferiti nel carcere di Lecce.