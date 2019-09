Investe un ciclista, lo accompagna in ospedale e poi sparisce: rintracciato dai carabinieri

Identificato il conducente che a bordo di una bmw320d aveva provocato l’incidente.

Ha accompagnato presso l’ospedale di Francavilla Fontana un ciclista, investito poco prima, per poi allontanarsi senza lasciare alcun recapito. Sono stati i carabinieri a rintracciare il conducente, autore dell’incidente avvenuto nella mattinata di venerdì scorso. Gli accertamenti hanno permesso di individuare, a San Marzano di San Giuseppe, un 31enne del luogo, e di ritrovare la Bmw320d che aveva segni compatibili con il sinistro stradale, a cominciare dal parabrezza sfondato. Il ciclista era stato investito mentre percorreva la Strada Provinciale 26 (Francavilla-San Marzano). La vittima era stata soccorsa dal responsabile che lo aveva condotto presso l’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. I medici avevano deciso di ricoverarlo e tenerlo in osservazione. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo. Sono in corso accertamenti per verificare se il conducente fosse alla guida sotto l’effetto di stupefacenti ovvero alcol.



Foto di repertorio