Riapre l'aeroporto Lecce-Lepore: "Possibilità per ampliare l'offerta turistica"

Oggi l’aeroporto ha riaperto al pubblico e si presenta come una possibile infrastruttura in grado di ampliare l’offerta turistica.

Riapre l’aeroporto Lecce-Lepore con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica del territorio: tornata attiva da qualche mese, la struttura della Fly Mediterraneo Srl, è stata aperta al pubblico oggi per circa un’ora e mezzo e idealmente si propone come riferimento per nuove opportunità di crescita.

Sulla riapertura interviene l’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone: “Cogliamo con molto interesse – afferma - la riapertura dell’aeroporto turistico Lecce-Lepore che si dimostra come un riferimento interessante per ampliare l’offerta turistica nel Salento, oltre che come attrattore per diverse tipologie di attività ed eventi, come già sottolineato dalla proprietà”.