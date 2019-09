Virtus Matino, presi gli attaccanti Kavin e Garcia

La Polisportiva Virtus Matino ha annunciato di aver raggiunto gli ingaggi degli attaccanti Giorgio Kavin e di Lucas Garcia.

Kavin è una giovane promessa dal calcio salernitano, nato a Eboli (Salerno) il 09.07.1998, ha militato nel settore giovanile della Casertana fino al 2016 ( nella Beretti), per poi passare a Taranto Serie D come Under (10 presenze) , nella passata stagione ha giocato nella Nocerina Serie D. Si tratta di una prima punta molto tecnica e dalle qualità fisiche prestanti. Il direttore Bruno lo ha fortamente voluto e crede molto nel ragazzo.

Mentre è stato sottoscritto il rinnovo per un'altra stagione tra il club bianco-azzurro e l'attaccante argentino Miranda Lucas Ezequiel Garcia. Nella scorsa stagione ha iniziato nel Policoro (Eccellenza) e nel mercato dello scorso dicembre si è trasferito al Matino, dove ha firmato sino ad aprile 16 gol.

Ecco le dichiarazioni della Presidentessa della Polisportiva Virtus Matino Cristina Costantino: “Con queste ultime ufficializzazioni riteniamo di aver completato la rosa a disposizione del tecnico Branà. Siamo pronti a “tuffarci” nel mare di mille emozioni, che ci riserverà il campo nel nuovo campionato di Promozione. Ossia nel quarto diverso torneo disputato dal Matino in questi quattro anni di vita del club”.