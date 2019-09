A Otranto "T(h)ree" viaggio metaforico nel dramma della Xylella

Appuntamento domani, domenica 8 settembre, nel centro storico di Otranto.

Un vecchio vagone dismesso, in una qualche piccola stazione nel profondo Sud. I finestrini sono coperti da fogli di giornale, non c’è visuale sull'esterno. A bordo due ragazzi, intrappolati più o meno volontariamente. Non ricordano perché si trovano lì sopra, non ne hanno memoria. O preferiscono non saperlo. Ma la realtà che li attende al di là di quei finestrini non tarderà a bussare prepotente, costringendoli a fare i conti con la propria coscienza.

T(h)ree è il viaggio surreale e introspettivo nell'anima di due ragazzi del Sud, tornati nella propria terra dopo molti anni. È però anche una storia collettiva, la messa in scena metaforica di due grandi drammi del territorio: l’emigrazione di intere generazioni di giovani verso il Nord - in cerca di maggior fortuna - e la mutilazione del nostro paesaggio, che giorno dopo giorno vede morire i propri simboli: gli ulivi.

Colpa di un male che qualcuno ha chiamato Xylella. O forse no, forse la causa è da ricercare altrove...

Regia e drammaturgia – Francesco Casaburi

Interpreti – Francesco Casaburi, Angelo Nunzella, Miriam Minerba

Scenografia – Antonio Duma

Aiuto regia – Ginevra Tundo

Atto unico

Durata - 80’ circa