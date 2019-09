"Muri esterni con crepe e lesioni": appello per la messa in sicurezza della scuola

A lanciarlo l’associazione ambientalista Nogra Lecce in merito allo stato della muratura esterna dell’Istituto comprensivo 2° Polo di Galatina.

Anno scolastico nuovo, “scuola vecchia”: l’associazione ambientalista Nogra Lecce (nucleo operativo guardia rurale ausiliaria) denuncia lo stato dell’Istituto Comprensivo 2° Polo di Galatina, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico.

“Muri scrostati – scrivono dall’associazione, dopo un servizio sul territorio in cui hanno notato lo stato dei luoghi - con evidenti crepe e lesioni, questo è lo scenario che si presenta agli occhi dei cittadini, degli alunni e dei loro genitori a poco più di una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico”.