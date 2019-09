Tennis, Ct Maglie: pubblicato il calendario della serie A1 2019

La Federazione Italiana Tennis ha pubblicato i calendari, per l'anno 2019, della serie A1 maschile e femminile.

Il sorteggio vede il CT Maglie nel girone 4 assieme al CT Vela Messina, il TC Prato e il TC Vomero Napoli. Inizia con una trasferta impegnativa per i salentini che faranno visita, domenica 13 ottobre, ai toscani del TC Prato che ha in formazione il bulgaro Dimitar Kuzmanov (294 ATP, 2.1), Jacopo Stefanini (2.2) e Matteo Trevisan (2.2). La domenica successiva, 20 ottobre, il CT Maglie giocherà in casa contro i siciliani del Vela Messina tra le cui fila ritroviamo i fratelli Fausto (2.3) e Giorgio Tabacco (2.4), già protagonisti sui campi magliesi nel Trofeo Maglio Under 12. Inoltre tra i messinesi abbiamo i fortissimi Marco Trungelliti (1.8) e Salvatore Caruso (1.12) e Naso vecchia conoscenza come avversario del circolo magliese.

Ultima partita del girone di andata domenica 27 ottobre con il CT Maglie in trasferta a Napoli contro il TC Vomero del fortissimo argentino Leonardo Martin Mayer (95 ATP, 1.4) e del tarantino Thomas Fabbiano (87 ATP, 1.5), oltre al rumeno Marius Copil (93 ATP, 1.5).

I primi due incontri del ritorno di campionato vedono due date ravvicinate, venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre, in concomitanza del Next Gen ATP Finals 2019.

L'ultima partita della fase a gironi si giocherà domenica 17 novembre. Playoff e Playout si svolgeranno il 24 novembre e il 1 dicembre. Le finali si giocheranno sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Il CT Maglie ha ufficializzato la sua formazione: Egor Gerasimov (129 ATP, 1.15), Peter Torebko (309 ATP, 2.1), i nuovi tesserati Jelle Sels (308 ATP, 2.1) e Geoffrey Blancaneaux (329 ATP, 2.2), Francesco Garzelli (2.2), Mattia Bellucci (2.3), Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Mattia Leo (2.5), Daniel Bagnolini (2.5), Silvio Mencaglia (2.7), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.1), Alexander Gammariello (3.1), Luigi Corrado (3.2), Marco Baglivo (3.3).

Molto interesse e curiosità suscita l'inserimento in squadra dei due nuovi stranieri Sels e Blancaneaux e del giovanissimo Bagnolini che potrebbe essere schierato come singolarista.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Il campionato 2019 ci vede inseriti in un girone proibitivo con squadre ben progettate per arrivare ai playoff e ambire allo scudetto. Tra queste la più titolata è il TC Vomero di Napoli dove in organico hanno alcuni tra i primi 100 ATP e, da sottolineare, il fortissimo Thomas Fabbiano che noi tutti apprezziamo. Il calendario ci vedrà impegnati in un tour de force con tre incontri nel breve tempo di una settimana, 27 ottobre, 1 e 3 novembre per le finali del Next Gen di Milano. Ciò nonostante ci presentiamo con una formazione rinforzata con l'inserimento del vincitore del Roland Garros Junior 2016, Geoffrey Blancaneaux, e l'olandese Jelle Sels che saranno a disposizione assieme ai confermati Gerasimov e Torebko. Sempre presenti Francesco Garzelli, Erik Crepaldi, Giorgio Portaluri, Gabriele Frisullo e Marco Baglivo. Inoltre contiamo molto sui giovanissimi tra i quali spiccano Mattia Bellucci, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, Alessio Giordano, Alex Gammariello e Luigi Corrado”.

Entra nel vivo la campagna abbonamenti per assistere agli incontri casalinghi del CT Maglie. Anche per quest'anno sono previste agevolazioni per i ragazzi e gli allievi delle scuole tennis accompagnate dai maestri. Per ogni informazione ci si può rivolgere presso la segreteria del Circolo Tennis di Maglie, in via Madonna di Leuca, telefono 0836.427474, sul telefono cellulare 349.148 0202 (anche via Whatsapp), o per email ctmaglie@gmail.com .