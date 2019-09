Devozione, musica e folklore a Specchia per la Madonna del Passo

A Specchia grandi festeggiamenti per la Madonna del Passo.

Grandi festeggiamenti a Specchia in onore della Madonna del Passo: la parrocchia Presentazione della Vergine Maria e il comitato festa, col patrocinio del Comune, organizzano dal 7 al 9 settembre l’appuntamento tra devozione e folclore. Nel centro salentino è antichissimo e forte il culto, avvalorato dalla presenza, alla periferia della cittadina, di una cripta a lei dedicata, risalente al XVI secolo.

La festa parte oggi, alle 21 in Piazza del Popolo con una serata all'insegna della musica e del divertimento, con "Flashback". Tante anche le novità nel cast artistico: a presentare la serata, da Radio Norba accanto ad Alessia Cuppone, salirà sul palco Marco Guacci, mentre le esibizioni canore dal vivo saranno affidate a LaNik insieme a Micol e al tastierista Davide Donadei, reduce dall’esperienza dello scorso anno ad Amici di Maria De Filippi. Quelle danzanti, invece, saranno curate da un corpo di ballo composto da 15 ballerini della The Best Academy, impreziosite peraltro da spettacolari esibizioni aerial acrobatic di Arianna Capone. Tra emozioni, videoshow live, ricordi e divertimento anche i dj-set a cura di Matteo Moro e Michele D’Elia.

Domenica 8 settembre, nei pressi della cripta, si svolgerà la secolare Fiera - mercato, e per tutta la giornata, per le vie della cittadina, e l’intera serata dalle ore 21 in Piazza del Popolo, si esibirà il Gran Concerto Bandistico Lirico/Sinfonico “Città di Fisciano”. Dalla cripta, alle ore 19, accompagnata dallo stesso complesso bandistico, prenderà avvio si svolgerà la processione che porterà per le vie principali della cittadina la statua del ‘700 in legno policromo di scuola veneziana.